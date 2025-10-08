Минздрав Казахстана внес изменения в приказ «Об утверждении правил применения принудительной меры медицинского характера».

Согласно обновленным нормам, лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, химическая кастрация будет применяться за шесть месяцев до освобождения.

При этом изменения не касаются осужденных, к которым по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера в связи с психическими расстройствами, не исключающими вменяемость.