Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.

Спикер парламента Хорватии заявил, что это его первый визит в Азербайджан и что он был глубоко впечатлен красотой Баку.

Гордан Яндрокович поздравил Ильхама Алиева с его деятельностью и заслугами перед азербайджанским государством и народом. Гость также поздравил его с результатами, достигнутыми в Вашингтоне в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Гордан Яндрокович, отметив, что отношения между Азербайджаном и Хорватией находятся на хорошем уровне, подчеркнул наличие возможностей для дальнейшего расширения межпарламентских связей. Отметив, что в обеих странах действуют межпарламентские группы дружбы, гость коснулся важности сотрудничества между различными парламентскими комитетами, помимо групп дружбы.

Выразив признательность за поздравления, Ильхам Алиев подчеркнул историческое значение достигнутых между Азербайджаном и Арменией договоренностей.

Глава государства выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Хорватией.

Было подчеркнуто, что Хорватия постоянно поддерживает развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО.

В ходе встречи было сообщено, что двусторонние отношения развиваются на основе принципов дружбы и партнерства, отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества в сфере энергетики, инвестиций, туризма и других областях, а также обсуждены перспективы развития отношений между нашими странами в рамках международных межпарламентских структур.