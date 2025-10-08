В Турции в ходе расследования, проводимого прокуратурой Стамбула, задержаны несколько известных исполнителей и актеров по подозрению в пропаганде и употреблении наркотических веществ. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Среди задержанных — певицы Ирем Дериджи и Симге Сагын, а также супружеская пара Энгин и Дилан Полат. В общей сложности по делу проходят 19 человек, включая таких известных артистов, как Хадисе, Зийнет Сали, Беррак Тюзюнатач, Демет Евгар, Бирдже Акалай и Кубилай Ака.

По данным следствия, расследование инициировано Главной прокуратурой Стамбула в рамках дела о распространении и употреблении запрещенных веществ. Следователи уже распорядились взять у подозреваемых образцы крови для экспертизы.