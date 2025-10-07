Пионер робототехники Родни Брукс объяснил, почему роботы-гуманоиды обречены на провал.

В эссе «Почему современные гуманоиды не учатся ловкости», опубликованном на его сайте, сооснователь компаний iRobot и Rethink Robotics, а также учёный MIT, утверждает, что главная проблема человекоподобных машин — невозможность достичь человеческой ловкости.

Брукс отметил, что компании вроде Tesla и Figure AI вкладывают миллиарды в создание гуманоидов, однако подвижность и ловкость роботов не могут быть достигнуты простым обучением на данных или видеороликах.

«Без чувствительных сенсорных датчиков и надёжного ручного управления любая демонстрация возможностей становится не большим, чем шоу», — подчеркнул он.

Учёный также отметил, что роботы на двух ногах без настоящей ловкости могут быть опасны для людей. По его прогнозу, в будущем человечество откажется от идеи делать роботов похожими на людей, и машины останутся с колесами, манипуляторами, присосками и камерами, выполняя задачи эффективно, но без антропоморфного облика.