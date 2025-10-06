Мелания Трамп вновь оказалась в центре внимания благодаря своему стильному выходу. Фото первой леди США опубликовал портал Page Six.

Дональд Трамп с супругой посетил торжественное мероприятие в Норфолке (штат Вирджиния), посвящённое 250-летию военно-морского флота США. Мелания появилась в белой рубашке, шоколадной кожаной куртке, облегающих джинсах синего цвета и чёрных лоферах. Образ дополнили кепка и украшения, а естественный макияж и распущенные волосы завершили стиль.

Журналисты отметили, что наряд первой леди напоминал культовый образ инструктора военно-морской школы Шарлотты «Чарли» Блэквуд из фильма «Лучший стрелок».