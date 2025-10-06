В египетском Шарм-эль-Шейхе стартовали, вероятно, финальные переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении израильских заложников, сообщает Bild.

Переговоры проходят при посредничестве США и Египта, без прямого контакта сторон. По данным Israel Hayom, 20 живых заложников могут быть освобождены в течение 72 часов после достижения соглашения, передача тел погибших займёт больше времени.

Согласно информации египетского телеканала Al Qahera News со ссылкой на источники, делегации обсуждают полевые условия для освобождения заложников и заключённых.

«…Египетские и катарские посредники работают с обеими сторонами над созданием механизма освобождения всех израильских задержанных в обмен на палестинских заключённых», — отмечается в публикации.

Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель Стив Уиткофф, прибывший в Египет по поручению президента США Дональда Трампа.