Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила обязать официально неработающих граждан ежегодно вносить по 45 тысяч рублей в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

По её словам, именно столько в среднем платит работодатель за каждого сотрудника. Матвиенко подчеркнула, что бюджет несёт «огромные расходы на неработающее население», среди которого много трудоспособных людей.

«Получается, что те, кто работает официально, оплачивают медпомощь тем, кто не делает взносов», — отметила она.

Спикер добавила, что сумма «посильна любому здоровому человеку» и поручила профильным комитетам проработать инициативу с Минфином и Минтрудом.