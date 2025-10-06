Вносятся изменения в организацию дорожного движения на проспекте Мардакан.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана, в настоящее время транспортные средства, выезжающие с территории аэропорта, перенаправляются на улицу Али Исазаде, двигаясь в противоположном направлении по боковой дороге проспекта Мардакан в сторону многоуровневой развязки. Это приводит к серьёзным проблемам безопасности и аварийным ситуациям при движении транспортных средств.

Для устранения проблемы на обочине проспекта Мардакан устанавливаются соответствующие дорожные знаки, изменяющие направление движения и перенаправляющие транспорт на перекресток на пересечении с Зыгским шоссе.