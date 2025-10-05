Первая часть нового состава правительства Франции, предложенного премьер-министром Себастьеном Лекорню, была утверждена президентом страны и объявлена спустя месяц после отставки прежнего главы кабмина. Список министров нового правительства озвучил генеральный секретарь президента республики Эмманюэль Мулен.

Одним из наиболее заметных изменений стало назначение на пост главы минобороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. В прошлом Ле Мэр на протяжении семи лет возглавлял министерство экономики и финансов (2017-2024 гг.). До этого с 2009 по 2012 год был министром по делам сельского хозяйства, а также госсекретарем по европейским делам при МИД страны (2008-2009 гг.). После отставки в 2024 году он читал лекции в университете Лозанны (Швейцария).

Еще одной новой фигурой в кабмине станет Ролан Лескюр, который заменит Эрика Ломбара на посту министра экономики и финансов. Вместе с Амели де Моншален, сохранившей пост министра, ответственного за государственные счета, ему предстоит деликатная задача по составлению бюджета страны на 2026 год в кратчайшие сроки при крайне высоком давлении со стороны оппозиционных партий.

В то же время ряд ключевых министерств сохранят своих прежних руководителей: МВД республики продолжит возглавлять представитель «Республиканцев» Брюно Ретайо, МИД остается за Жан-Ноэлем Барро, а министерство юстиции все также будет возглавлять один из давних соратников нынешнего президента Жеральд Дарманен. Также сохранят свои посты Рашида Дати (министр культуры), Катрин Вотрен (министр здравоохранения), Анни Женевар (министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета).

Первая часть списка нового правительства включает в себя 18 имен, среди них пять госминистров (вице-премьеров), которые будут обладать полномочиями издавать собственные декреты, не обращаясь с соответствующим запросом к премьер-министру. Помимо Элизабет Борн (министр национального образования, высшего образования и исследований) и Манюэля Вальса (министр заморских территорий), сохранивших свои посты, а также глав МВД и Минюста, соответствующие полномочия будут распространены и на главу Министерства вооруженных сил.

Остальные должности распределились следующим образом: Эрик Верт назначен министром по делам регионального планирования, децентрализации и жилищной политики, Аньес Панье-Рюнаше — министром экологического перехода, биоразнообразия, рыболовства, морских и лесных ресурсов, Наима Мучу — министром по вопросам трансформации и государственной службы, искусственного интеллекта и цифровых технологий, Филипп Табарро — министром транспорта, Марина Феррари — министром спорта, молодежи и общественной жизни. Министры-делегаты при премьер-министре пока что включают лишь две фамилии: Орор Берже станет официальным представителем правительства, а также ответственной по вопросам равенства между мужчинами и женщинами и борьбу с дискриминацией, а Матье Лефевр будет ответственным за связи с парламентом.

Имена остальных членов правительства будут оглашены на следующей неделе, общая численность кабмина, по данным СМИ, не превысит 25 человек. Как сообщил генеральный секретарь президента республики Эмманюэль Мулен, глава государства проведет заседания совета министров с новым составом правительства в понедельник.