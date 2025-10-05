Сегодня в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире начались соревнования по гребле в рамках III Игр стран СНГ.

В первый день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали четыре медали.

Алимурад Гаджизаде получил серебро на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке среди спортсменов 2009–2010 годов рождения.

Амиль Рамазанов стал обладателем двух бронзовых медалей на дистанциях 200 и 500 метров в байдарке-одиночке среди спортсменов 2007–2008 годов рождения.

В двухместной байдарке на дистанции 200 метров среди спортсменов 2009–2010 годов рождения дуэт Иван Воробьянский — Гусейн Гасанов финишировал третьим.

Таким образом, сборная Азербайджана начала турнир по гребле с успешных выступлений, уже завоевав первые четыре награды.