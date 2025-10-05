В Сирии проходят первые парламентские выборы после свержения режима Башара Асада. Голосование рассматривается как важный политический рубеж, открывающий новую страницу в истории страны.

Согласно заявлению МВД страны, выборы проходят без нарушений. В официальном заявлении ведомства отмечается, что его подразделения «выполнили утвержденный план по обеспечению безопасности избирательных участков, организации передвижения граждан и бесперебойного движения транспорта, что позволило избирателям легко и в безопасности добраться до урн для голосования».

При этом председатель Высшего комитета по выборам в Народный совет Мухаммед аль-Ахмед подтвердил, что избирательный процесс проходит гладко.