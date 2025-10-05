В Шамкирском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. На участке автодороги Баку–Алят–Газах–государственная граница с Грузией, у села Дуйарли, перевернулся автомобиль марки Toyota Prius, за рулём которого находилась жительница Бардинского района, Исмаилова Наргиз Рахман гызы 1995 года рождения.

В результате аварии пострадали шесть человек — Н. Исмаилова (1995 г. р.), С. Байрамов (1995 г. р.), Дж. Мирзаева (1964 г. р.), а также трое детей: М. Байрамзаде (2014 г. р.), А. Байрамзаде (2016 г. р.) и Й. Байрамзаде (2019 г. р.).

Все пострадавшие — жители Барды. По факту происшествия проводится расследование.