4 октября в Баку провели очередные работы по очистке и благоустройству города. Коммунальные службы вымыли улицы, проспекты, дворы и общественные места, очистили витрины и прилегающие территории, сообщили в Исполнительной власти города.

Сотрудники Управления озеленительного хозяйства обрезали сухие ветви, срезал больные деревья и высадили новые. В разных районах столицы посадили почти 400 кустов и цветочные композиции.

Мэрия отмечает, что подобные акции будут продолжаться круглый год для поддержания чистоты и озеленения столицы.