Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ радикального палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа важным шагом на пути к достижению мира в регионе. Он призвал Израиль немедленно прекратить военные действия и соблюдать план прекращения огня.

«Ответ ХАМАС на план по прекращению огня в Газе является конструктивным и значимым шагом на пути к достижению прочного мира. Израиль должен немедленно прекратить все атаки и соблюдать план перемирия. Необходимо без промедления принять все необходимые меры для обеспечения доставки гуманитарной помощи в Газу и достижения прочного мира», — говорится в заявлении президента Турции в X.

МИД Турции в свою очередь выразил надежду, что ответ ХАМАС «дает возможность немедленно установить прекращение огня в Газе, обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в регион и проложить путь к принятию мер по достижению прочного мира».

29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

В ночь на 4 октября ХАМАС выразил готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. ХАМАС сообщил, что готов «немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос». Движение также подтвердило, что «готово передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов» в свете того, что все палестинские фракции «пришли к консенсусу» относительно необходимости его формирования. В то же время радикалы указали, что «остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами». ХАМАС полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и отмечает, что готов «принять в нем участие».