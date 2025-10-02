Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил профильным ведомствам европейских стран применять практику задержек российских танкеров в море и останавливать их на несколько дней или недель с целью срыва поставок сырья. По его мнению, такие меры способны серьёзно подорвать российский нефтеэкспорт и нанести ощутимый урон федеральному бюджету.

Макрон отметил, что владельцам судов «теневого флота» придётся искать альтернативные маршруты доставки, что снизит эффективность обхода западных санкций. Он подчеркнул, что реализация подобных шагов должна происходить «в тесном сотрудничестве с НАТО», чтобы максимально нарушить действующие схемы поставок. В заключение президент резюмировал, что даже кратковременные задержки судов способны «уничтожить бизнес-модель» тех, кто пытается обойти санкции.