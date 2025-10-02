Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что больше не будет запускать беспилотники на территорию Европы.

«Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген, ни в Лиссабон», — с иронией сказал президент.

Путин предположил, что случаи с дронами над Европой скорее всего связаны с местными жителями, которые, возможно, так развлекаются.

«Но если серьёзно, вы же понимаете: у нас и дронов таких нет, которые до Лиссабона долетают. И целей там нет», — отметилПутин.

Модератор встречи заметил, что глава государства напугал Португалию и уточнил, что слова о дронах были шуткой. «Да какая же шутка, нет. <…> Предупрежден, значит, вооружён», — продолжил президент.