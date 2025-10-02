Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу в Копенгагене с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На встрече стороны подчеркнули значимость договорённостей, достигнутых на Вашингтонском мирном саммите, проведённом по инициативе президента США Дональда Трампа. Они вновь подтвердили свою готовность прилагать усилия для дальнейшего укрепления мира между Азербайджаном и Арменией.

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении отметили преимущества транспортных коммуникаций в регионе, обсудили ход текущих работ по развитию инфраструктуры на территории Азербайджана и проект TRIPP на территории Армении, а также обменялись мнениями относительно реализации Вашингтонской декларации.

Стороны приветствовали единодушное решение о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

В ходе встречи они подчеркнули важность дальнейшей реализации мер по укреплению доверия и договорились продолжить контакты.