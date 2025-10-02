Турецкая делегация международного флота Global Sumud, направлявшаяся в Газу с целью прорвать израильскую блокаду и доставить гуманитарную помощь, заявила, что израильские военно-морские силы незаконно захватили 25 турецких активистов с судов флота.

Делегация флота в Турции выступила с письменным заявлением в связи с нападением Израиля на Global Sumud.

«В рамках инициативы Global Sumud по доставке гуманитарной помощи в Газу задержано в общей сложности 15 судов. Число задержанных турецких активистов возросло до 25», — говорится в сообщении.

Названы имена 20 турецких активистов, задержанных израильской армией, а также названия судов, на которых они находились.

Израильская армия задержала 20 турецких активистов с судов «Сириус», «Альма», «Спектр», «Хуга», «Дейр Яссин» и «Гранд Блю», спешивших на помощь Газе.

С судна «Сириус» задержаны Айчин Кантоглу, Абдулазиз Ялчын, Давут Дашкыран и Зейнеп Текоджак, с судна «Альма» — Метехан Сары, Хусейн Шуайб Орду, Онур Мурат Колгу, Семих Фенер, Осман Четинкая и Сумейра Акдениз Орду, с судна «Спектр» — Бекир Турунч, Абдулмеджид Багджыван, Мустафа Мухаммед Чакмакчы, Месут Чакар и Муслим Зиялы.

С судна «Huga» были задержаны Мехмет Саит Дирекчи, Фатих Озсоз и Тевхит Йылдыз, с судна «Deir Yassine» — Сумейе Сена Полат, а с судна «Grande Blue» — Халил Рыфат Чанакчы.

В заявлении подчеркивается, что действия Израиля являются грубым нарушением международного права и морской безопасности, флот Sumud «вышел в море исключительно с целью оказания гуманитарной помощи».

Активисты призвали немедленно освободить задержанных с судов, входящих в состав флота.

«Несмотря на все вмешательства, флот продолжает продвигаться к Газе. Цель флотилии — доставить гуманитарную помощь и действовать в соответствии с международным правом».