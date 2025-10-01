В последнее время в соцсетях всё чаще появляются вопросы: «Обязан ли наследник платить долги умершего родственника? До какой суммы? А если у умершего нет имущества, должны ли родственники банку?» Люди ищут ответы, потому что часто сталкиваются с давлением со стороны банков и кредиторов.

В Азербайджане задолженность по кредиту умершего, в том числе ипотечный кредит, должна быть погашена его наследниками. В соответствии с Гражданским кодексом наследники, принявшие наследство после смерти должника, несут совместную ответственность перед кредиторами со дня вступления в наследство.

Как прокомментировал Minval адвокат по экономическим спорам Акрам Гасанов, наследник отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости наследственного имущества, которое он фактически принял. По словам Гасанова, если наследство превышает сумму долга или равно ей, то долг погашается полностью. Если же наследство меньше долга, то наследник отвечает лишь в пределах полученного. Например, при наличии долга в 10 тысяч манатов и наследстве на 5 тысяч — долг выплачивается только на 5 тысяч. Если наследство не принято, человек вообще не считается наследником, то он никакой ответственности по долгам умершего не несёт.

«Иногда банки после смерти заёмщика приглашают родственников, чтобы те приняли долг покойного клиента и подписали документы, хотя покойный даже не оставил им никакого наследства — имущества. И семья по невежеству берет и подписывает документы, однако не имеет такой обязанности перед банком»,- отметил адвокат.