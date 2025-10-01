Австрийский Райффайзенбанк (RBİ) вновь не смог продать свой бизнес в России, сообщает Reuters.

По данным источников, сделка с местным покупателем требует одобрения Москвы, но власти хотят сохранить банк как канал расчетов с Европой и опасаются санкций в случае продажи.

Райффайзенбанк остается крупнейшим в России банком без санкций, что делает его «критически важным» для расчетов, включая оплату газа. При этом США и ЕС требуют от RBI сократить деятельность в России.

«RBI ведет переговоры о продаже российской дочерней компании, но сроки неизвестны, так как требуется одобрение регуляторов», — заявили в банке.