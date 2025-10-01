Общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-августе текущего года, сократилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 млн 419,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно информации, 41,9% граждан Азербайджана совершили поездки в Турцию, 14,8% — в Россию, 11% — в Грузию, 8,8% — в Иран и 23,5% — в другие страны. Из них 63,6% — мужчины, 36,4% — женщины.

За последний год число путешествующих в Грузию, увеличилось на 23,7%, в Иран, — на 1,5%, в Россию, — на 30%, а число людей, путешествующих в Турцию, — на 4,4%.

70,5% граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом, 27,5% — железнодорожным и автомобильным транспортом, а 2% — морским транспортом.