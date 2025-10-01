За последние 40-45 лет запасы пресной воды в Азербайджане сократились на 25%.

Об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на «Бакинской недели действий по защите климата», передает Report.

По его словам, с 1980-х годов уровень Каспийского моря снизился примерно на два метра, а уровень воды в реке Кура уменьшился примерно на столько же.

«Это живые доказательства изменения климата в нашем регионе. На фоне сокращения водных ресурсов потери питьевой воды и ирригационных сетей по-прежнему высоки, а доступ к современным услугам водоотведения имеет лишь треть населения», — отметил он.

По словам Заура Микаилова, в Азербайджане в рамках «Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов» (2024–2040 годы) будут проведены цифровые реформы в сфере водного хозяйства:

«Стратегия предусматривает создание систем мониторинга в режиме реального времени, управления на уровне бассейнов и создание Электронной информационной системы по водным ресурсам. Эти реформы повысят как прозрачность и подотчётность, так и эффективность».

Он отметил, что правильное управление водными ресурсами жизненно важно для всех секторов:

«Наше благополучие, продовольственная безопасность, энергетика и здоровье населения зависят от того, насколько эффективно мы используем каждую каплю воды».

Глава агентства добавил, что в Азербайджане будут приняты масштабные меры по сокращению потерь воды, строительству новых водохранилищ и повторному использованию воды.