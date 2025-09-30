Сегодня в Габале в рамках III Игр стран СНГ прошли очередные соревнования по стендовой стрельбе, которые принесли Азербайджану новые награды.

В дисциплине «скит» среди мужчин Джавид Гасанов стал серебряным призером турнира. В женском зачете в той же дисциплине бронзовую медаль завоевала Даниэлла Уланова.

Кроме того, в смешанных командных соревнованиях по трапу дуэт Муртаза Новрузлу и Нармин Джафаровой поднялся на третью ступень пьедестала.

Таким образом, в третий день соревнований азербайджанские стрелки пополнили копилку сборной тремя медалями.