В Мингячевире, на Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», завершились соревнования по таэквондо в рамках III Игр стран СНГ, впервые проводимых в Азербайджане.

Во второй день соревнований 11 представителей Азербайджана поднялись на пьедестал почета. Золотую медаль завоевал Васиф Салимов (68 кг). Бронзовые награды получили: Нигяр Абдуллаева и Лейла Баширова (обе — 57 кг), Самаррух Османова и Земфира Гасанзаде (обе — 49 кг), Земфира Асланова и Нармин Ансари (обе — 67 кг), Фуад Магеррамли и Мухаммед Гасанли (оба — 58 кг), Рза Асадли (80 кг) и Хан Мамедзаде (87 кг).

Накануне азербайджанские спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей. Таким образом, сборная Азербайджана по таэквондо завершила III Игры СНГ с общим количеством 22 медалей.