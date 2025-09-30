В акватории района Чаршибаши провинции Трабзон (Турция) рыбаки, осуществлявшие лов в лодке, обнаружили в море беспилотник с бомбой внутри, привязанный к безэкипажному катеру. В Управление губернатора Трабзона подтвердили эту информацию. Аппарат отбуксировали в защищенную зону на территории порта.

Об этом сообщило турецкое агентство DHA.

«Рыбаки, ловящие рыбу на лодке у побережья района Чаршибаши, ночью заметили на поверхности моря беспилотный морской аппарат. Рыбаки вытащили транспортное средство на берег вместе с лодкой, к которой привязали его. Рыбаки, пришвартовавшиеся в порту Йороз, сообщили об этом командам береговой охраны. Команды закрыли входы и выходы из порта, нарисовав полосу безопасности для судна, происхождение которого не удалось определить», — говорится в материале.

После обнаружения дрона сотрудники жандармерии и береговой охраны приняли меры по обеспечению безопасности. Для проведения осмотра аппарата в порт была вызвана специальная группа экспертов из Стамбула. По предварительным данным, полученным в ходе первичного расследования, высказывались предположения о возможной принадлежности беспилотного морского устройства Украине. На данный момент ожидается прибытие экспертной комиссии к порту.