Новый тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов обещает оправдать доверие.

Об этом он в своем заявлении пресс-службе АФФА.

«Работа в сборной Азербайджана – большая честь и ответственность для каждого тренера. Хочу выразить благодарность руководству АФФА за оказанное мне доверие. Я сделаю всё возможное, чтобы оправдать это доверие. Национальная сборная – гордость каждого из нас. На нас и наших футболистах лежит большая ответственность. Как команда, мы постараемся достойно представить свою страну как на поле, так и за его пределами. Мы хотим добиться хороших результатов, сплотившись, проявив правильный подход и командный дух. Азербайджанские болельщики всегда были рядом со сборной. Их поддержка – большой источник мотивации для нас. Мы постараемся вселить надежду на будущее, показав достойную игру в предстоящих матчах», — сказал он.