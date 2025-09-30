Сегодня президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с главным тренером национальной сборной Айханом Аббасовым.

Как сообщается на сайте АФФА, в ходе встречи Ровшан Наджаф высоко оценил работу специалиста в молодежной команде U-21, а также выступление национальной сборной в матче со сборной Украины (1:1) в отборочном цикле Чемпионата мира-2026.

Президент АФФА обменялся мнениями с Айханом Аббасовым относительно предстоящих матчей нашей команды. Ровшан Наджаф заявил, что руководство АФФА продолжит поддерживать национальную сборную и главного тренера, и пожелал нашей команде успехов в предстоящих матчах.

На встрече также присутствовали исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев и генеральный секретарь Джахангир Фараджуллаев.