МИД Азербайджана приветствует План Трампа по прекращению войны в Газе.

«Мы приветствуем объявление Комплексного плана по прекращению конфликта в Газе, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Устойчивый и справедливый мир требует искренней приверженности, взаимного доверия и уважения международного права. Обмен пленными и заложниками, а также решение гуманитарных потребностей населения имеют решающее значение для создания условий долгосрочной стабилизации и политического урегулирования через укрепление доверия и снижение напряжённости. Только посредством диалога и доброй воли можно достичь долгосрочного урегулирования, в основе которого лежит решение о двух государствах», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.