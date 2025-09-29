На III Играх стран СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, завершились соревнования по самбо. Для нашей команды этот турнир стал особенно успешным — восемь спортсменов поднялись на пьедестал почета.

Золотые медали завоевали Абдуллатиф Мусаев (53 кг) и Нихад Рагимов (64 кг). Серебро у Абубекира Гусейнова (98 кг), Расула Самедли (+98 кг) и Рустама Гасымзаде (58 кг). Бронзовыми призёрами стали Садиг Надиров (79 кг), Микаил Амиров (71 кг) и Хазар Амрахлы (88 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана по самбо завершила турнир с ярким результатом — двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.