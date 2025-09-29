Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В поздравлении говорится:

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему дружественному народу Китая самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Китайской Народной Республики.

Под Вашим руководством Китай добился весомых успехов в области экономики, промышленности, обороны, высоких технологий, инноваций, науки и в других сферах, заняв место среди самых передовых стран мира и став центром силы, оказывающим решающее влияние на процессы на международной арене. Во время двух визитов в Вашу дружественную страну в этом году я был глубоко впечатлен масштабной созидательной работой, грандиозным развитием и достижениями страны под Вашим решительным руководством.

Развитие отношений с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. С удовлетворением отмечаю, что в последнее время азербайджано-китайские связи вступили в новую стадию. Активный диалог между нами, искренность и взаимное доверие, которые характеризуют наши встречи, а также интенсивность наших контактов свидетельствуют о высоком уровне и динамичном развитии азербайджано-китайских отношений. Документы, подписанные в ходе моего государственного визита в Китай в апреле, в частности «Совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой», вывели двусторонние связи на новый уровень, усилили стратегический характер межгосударственных отношений.

Отрадно, что сегодня отношения между Азербайджаном и Китаем, построенные на взаимном доверии, уважении и поддержке, развиваются в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Мы рады видеть, что наше сотрудничество в политической, торгово-экономической, промышленной, энергетической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах неуклонно расширяется и наполняется новым содержанием. Успешная реализация инициативы «Пояс и путь», в частности рост объемов перевозок через ее важный компонент – Средний коридор, заслуживает высокой оценки. В то же время считаю, что вступление в силу соглашения о безвизовом режиме станет мощным импульсом для развития контактов между людьми и туризма, а также для углубления экономических, гуманитарных и культурных связей.

Уважаемый господин Председатель,

Уверен, что, используя имеющиеся возможности на благо наших народов, которые питают друг к другу глубокую симпатию, мы совместными усилиями добьемся дальнейшего укрепления традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Китаем, углубления нашего всеобъемлющего стратегического партнерства.

В столь радостный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Ваших начинаниях, а дружественному народу Китая – вечного мира, благополучия и процветания.