Министерство цифрового развития и транспорта объяснило решение о новых тарифах необходимостью реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку на 2025–2030 годы.

Программа предусматривает обновление автобусного парка, расширение метрополитена и внедрение экологически чистого транспорта. В рамках проекта в Баку и регионы поставляются новые автобусы на электротяге и CNG. В Гяндже парк полностью обновлён, в Нахчыван до конца года поступят 60 электробусов, а в освобождённых территориях — Лачыне, Ханкенди, Джебраиле и Агдаме — готовятся к эксплуатации новые машины и депо.

Метрополитен также ждут изменения: завершено проектирование 10 новых станций, первая из которых откроется в 2026 году. Уже закуплены 65 новых вагонов, а к 2030 году их количество увеличится ещё почти на 300.