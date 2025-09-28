Лидер Китая Си Цзиньпинь требует от президента США Дональда Трампа сдать Тайвань в качестве условия заключения торговой сделки между странами.

Об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на источники в правительстве знакомые с ходом переговоров.

Издание заявляет, что теперь для Си недостаточно американской позиции времени Байдена с отсутствием поддержки независимости острова.

Сейчас Си требует от Трампа официального заявление о несогласии с независимостью Тайваня. По сведениям источника, Си планирует использовать переговоры о торговом соглашении с Америкой как рычаг давления на американского президента.