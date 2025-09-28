Сотрудники Товузского таможенного управления выявили крупную партию незадекларированных лекарственных препаратов.

По информации Управления по связям с общественностью и прессой Государственного таможенного комитета, на таможенном посту «Красный мост» при досмотре грузового транспорта, перевозившего продукты питания из Турции, с помощью стационарной рентгеновской установки были обнаружены подозрительные очертания.

При осмотре грузового отсека таможенники нашли 33 коробки с лекарствами различных наименований, общим количеством 44120 единиц, которые не были задекларированы.

По данному факту проводится расследование.