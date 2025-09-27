Иран передал российской стороне 34-километровый участок железнодорожной линии Решт — Астара для начала реализации проекта международного транспортного коридора. Об этом сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег, её слова приводит телеканал SNN.

«Последние полученные нами сообщения указывают на то, что около половины этого 162-километрового участка уже приобретено, и около 34 км переданы российской компании для начала работ», — сказала Садег.

По её словам, на первом этапе процесс выкупа земли под строительство шёл долго и сопровождался трудностями, однако власти намерены завершить его к марту 2026 года.