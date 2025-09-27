В октябре власти Грузии подадут в Конституционный суд иск с просьбой запретить оппозиционную партию «Единое национальное движение» (ЕНД), основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. Также запрет предлагается распространить на другие политические объединения, разделяющие политику этой партии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Основанием для иска должно стать заключение временной парламентской комиссии по расследованию преступлений, совершенных во время президентства Саакашвили (с 2003 по 2012 годы). «Скорее всего, в октябре внесем соответствующий иск об объявлении неконституционными все те партии, которые являются коллективным «Национальным движением»»,— уточнил Кобахидзе.