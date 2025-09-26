Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подвергся массовому освистанию и бойкоту в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
В самом начале его речи представители многих делегаций покинули зал, а самого Нетаньяху неоднократно прерывали выкриками из зала.
Причиной демарша стала позиция израильского правительства по ближневосточному урегулированию и ситуация на палестинских территориях.
В своем выступлении Нетаньяху заявил, что Газу окружили динамиками, которые прямо сейчас транслируют его сообщение с заседания ООН и обратился к израильским заложникам и сказал, что страна не остановится, пока не освободит каждого из них.
Израильский премьер также потребовал от ХАМАС сложить оружие и пойти на требования Израиля.
Также Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН призвал мировое сообщество немедленно возобновить санкции против Ирана.
«Иран активно разрабатывал программу ядерного оружия и баллистических ракет. Эта программа была нацелена не только на разрушение Израиля, она угрожала и США», — считает Нетаньяху.