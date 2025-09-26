Иран и Россия подписали соглашение о строительстве атомной электростанции «Хормоз» в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Документ от имени Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подписал представитель компании Iran Hormoz Насер Мансур Шарифлу, со стороны России — Дмитрий Шиганов из АО «Росатом энергетические проекты».

Проект предполагает возведение четырех энергоблоков на территории площадью 500 гектаров. В настоящее время проводятся инженерные изыскания и подготовительные работы на строительной площадке.