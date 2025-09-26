Бывший замглавы Инвестдепартамента SOCAR, ныне находящийся под арестом бизнесмен Аднан Ахмедзаде, в прошлом году заплатил в Женеве рекордный штраф — 225 тысяч швейцарских франков (около 478 тысяч манатов).

Как сообщает издание Lent.az, Ахмедзаде неоднократно нарушал правила дорожного движения, садился за руль без водительских прав и продолжал делать это даже после лишения удостоверения.

Сначала его оштрафовали на 10 тысяч франков и лишили прав, однако он снова въехал в страну на своём Audi и был задержан. Суд назначил ему 130 дневных штрафов, в сумме 175 тысяч франков. Впоследствии при повторной остановке наказание ужесточили, отменив условную меру.

В итоге Ахмедзаде признали виновным в управлении автомобилем без прав и обязали выплатить 225 тысяч франков. После этого он покинул Швейцарию.