Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с президентом США Дональдом Трампом и предложил начать двусторонние отношения с чистого листа.

«Я сообщил президенту США, что настало время начать наши отношения с чистого листа, — рассказал Кавелашвили журналистам, подводя итоги визита в Нью-Йорк. — На что он ответил, что проследит за этим вопросом и обязательно вернется к теме, связавшись со мной. Ждем ответа».

Кроме того, глава грузинского государства отметил, что в Нью-Йорке у него также состоялась встреча с министром торговли США Говардом Латником.