Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, президент США Дональд Трамп сделал первое публичное заявление по вопросу аннексии палестинских территорий.

«Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. Этого не произойдет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о переговорах с арабскими и мусульманскими лидерами на полях Генассамблеи ООН.

По словам Трампа, он обсудил этот вопрос с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. «Хватит. Пора остановиться», — добавил американский президент.