В Сальянском районе задержан водитель, который демонстративно нарушал общественный порядок и представлял серьезную угрозу другим участникам дорожного движения, совершая акты автохулиганства на территории района.

Житель района А. Хокумалиев на автомобиле ВАЗ грубо нарушил правила дорожного движения и поделился видеокадрами автохулиганства в социальной сети TikTok.

В отношении указанного лица был составлен административный протокол, который был направлен на рассмотрение в районный суд.

Решением суда А.Хокумалиев лишен водительских прав сроком на 1 год.