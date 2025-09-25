Госсекретарь США Марко Рубио на Трансатлантическом ужине подчеркнул значимость усилий президента Дональда Трампа, направленных на достижение мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В своем выступлении особое внимание Рубио уделил вопросам Ближнего Востока, ядерной программе Ирана и противодействию влиянию Китая, однако в своем заявлении вновь подчеркнул: именно работа администрации Трампа по сближению Азербайджана и Армении служит примером успешной дипломатии США.

Трансатлантический ужин был организован Марко Рубио и собрал министров иностранных дел стран ЕС и НАТО, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Верховного представителя ЕС Каю Каллас, а также глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Швейцарии и Украины.