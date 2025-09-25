Станция метро B-4 будет сдана в эксплуатацию до конца следующего года, она будет двухэтажной. Об этом заявил замначальника Департамента управления строительными проектами ЗАО «Бакинский метрополитен» Мамед Рзаев, сообщает Minval.

В рамках госпрограммы, утверждённой распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, ЗАО «Бакинский метрополитен» дало старт ряду строительных проектов. В настоящее время завершаются строительные работы на станции В-4, осуществлено уже 80% работы. Это 5-я станция фиолетовой ветки и 28-я станция метро. Она располагается между Спортивным комплексом имени Гейдара Алиева и Клиническим медицинским центром. Станция находится на глубине 29-31 метров. Полностью завершено строительство тоннеля, протяжённостью 1690 метров, а также железнодорожных линий. По проекту, на станции установлены 19 эскалаторов и 5 лифтов.