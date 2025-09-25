Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Нью-Йорке принял участие в Трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Марко Рубио в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

«Участие Азербайджана в этом важном мероприятии отражает приверженность страны и её признание как надёжного партнёра в развитии сотрудничества, укреплении регионального мира и безопасности», — говорится в публикации.

В ужине также принимал участие глава МИД Армении Арарат Мирзоян.