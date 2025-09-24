Экс-премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал конференцию COP29 в Баку ярким примером многосторонности и глобального единства.

Выступая на мероприятии «Многосторонность на распутье: вызовы и путь к миру» в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН, он отметил, что международное сотрудничество сталкивается с проблемами — конкуренцией в Совбезе ООН, выборочностью международного права и слабой реакцией на кризисы.

Йылдырым подчеркнул, что пандемия COVID-19 показала неравенство в мире, а войны и разрушения в Газе подрывают доверие к международным институтам.

«Тем не менее история многосторонности — это не только кризисы, но и надежда. Примером является Парижское соглашение по климату. И ещё один — конференция COP29, прошедшая в Баку, где мир собрался, чтобы обсудить совместные действия по борьбе с изменением климата», — приводит «Азертадж» его слова.

По словам экс-премьера, такие события доказывают, что региональные игроки способны организовывать глобальные диалоги.