Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и генеральным исполнительным директором глобальной инвестиционной компании Ares Management Майклом Аругети.

19:31 Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Республики Болгария Росеном Желязковым.

19:29 Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси.

19:27 Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузой.