Президент Сирии Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков, если Израиль не достигнет соглашения о безопасности с Дамаском, которое бы уважало суверенитет страны.

«Мы не создаем проблемы Израилю. Мы боимся Израиля, а не наоборот», — заявил он на мероприятии Института Ближнего Востока.

Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия не создает угрозу Израилю. При этом он отверг любые разговоры о разделе страны. Президент Сирии также отметил, что затягивание переговоров и нарушения воздушного пространства создают серьезные риски для региона.