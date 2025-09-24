Учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Музей современного искусства (Museum of Modern Art-MoMA) в Нью-Йорке.

Во время визита им рассказали об истории музея и его коллекции, сообщает «Азертадж». Музей был основан в 1929 году при поддержке семьи Рокфеллеров и сегодня считается одной из самых престижных художественных площадок мира.

В экспозиции музея представлены картины, фотографии, скульптуры, архитектурные проекты, фильмы и электронные медиа. Здесь можно увидеть шедевры Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Энди Уорхола и Анри Матисса. Кроме того, библиотека и архивный отдел музея превратили его в ценнейший исследовательский центр, хранящий тысячи книг, файлов и документов.