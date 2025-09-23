Американский лидер Дональд Трамп отметил, что хорошие личные отношения с лидером России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, не поспособствовали урегулированию конфликта в Украине.

Данную мысль он озвучил во время его встречи с главой Франции Эмманюэлем Макроном на полях Генассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

«Самое большое разочарование… ситуация с Россией и Украиной. Я думал, что это будет урегулировать проще всего из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили», — отметил глава американской администрации.