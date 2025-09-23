Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с президентом Кении.

21:37 Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

21:14 Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 сентября встретился с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

20:51 Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом.